Нидерланды отказались от расследования вины Украины в деле MH17

https://static.news.ru/photo/509b874a-686f-11eb-bd43-96000091f725_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году.

Решения властей основываются на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов. Эксперты пришли к выводу, что власти Украины не могли быть осведомлены об угрозах для полётов гражданских самолётов над Донбассом, сообщает ТАСС.

На данный момент нет достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства, считают эксперты. Отмечается, что и российские диспетчеры также не имели сведений об опасности для полётов гражданской авиации над этой территорией.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе пытались доказать, что лайнер якобы был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер был сбит ракетой, привезённой из России на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера.

Как писал NEWS.ru, в прокуратуре Нидерландов сообщили, что рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины по существу начнётся не раньше 2021 года.