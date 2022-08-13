NI: Западу грозит истощение из-за помощи Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Ящики с минометными снарядами M73 HE

Запад продолжат поддерживать Украину финансами и вооружением в противостоянии с Россией, но это тупиковая политика. Она грозит Западу истощением, поэтому необходимо разработать долгосрочную жизнеспособную стратегию, написал аналитик Джеральд Ф. Хайман в статье, опубликованной американским журналом The National Interest.

Он отметил, что страны Запада тратят миллиарды долларов на оружие для Украины. Россия же имеет в своем арсенале значительное количество бронетехники, ракет и другого вооружения. Противостояние Киева и Москвы похоже на «войну на истощение» и приведет к «долгому и мучительному тупику».

По словам автора, помощь Украине не может продолжаться бесконечно. Союзники Киева идут к рецессии и страдают от высоких темпов инфляции. К тому же население западных стран начинает все чаще высказываться против дальнейшей поддержки Украины. В качестве примера он привел США.

В ранее едином политическом фронте в США уже образуются трещины. Некоторые республиканцы, по-прежнему меньшинство, теперь выступают против продолжающегося безграничного финансирования Украины, — написал аналитик.

Он предположил, что вскоре «героизм» украинцев будет казаться Западу излишним. В связи с этим союзникам по НАТО вместе с Киевом нужно выработать долгосрочную стратегию, план с реалистичными целями, подчеркнул Хайман.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нерешительности европейских лидеров в вопросе передачи Украине $8 млрд страдают украинские пенсионеры. По его словам, вропейская бюрократия делает заложниками простых украинцев, которые зависят от бюджетных выплат. Он назвал происходящее преступлением.