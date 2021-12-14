NI: армия РФ в случае войны с Украиной дойдёт до Днепра за трое суток

Российские войска в случае начала войны с Украиной выйдут к Днепру в течение трёх-четырёх суток. Такое мнение высказали бывший директор отдела анализа РФ в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье опубликованной журналом The National Interest.

Вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72–96 часов, — указали эксперты.

Авторы публикации полагают, что на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг Россия может выставить сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек. «Общая сила» может насчитывать до 100 батарей реактивной артиллерии. По аэродромам Украины, штабам и материально-технической инфраструктуре могут нанести удар ракетные комплексы «Искандер». С воздуха Россия будет атаковать беспилотниками, обычными самолётами и, возможно, новыми барражирующими боеприпасами, уточнили Биби и Макгрегор.

Между тем защищать российские ударные и манёвренные соединения от украинских воздушных и ракетных атак на всех уровнях — тактическом, оперативном и стратегическом — будет интегрированная противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500, — уверены авторы.

Авиация Украины или НАТО в такой ситуации будет крайне уязвимой для обнаружения и уничтожения. Биби и Макгрегор напомнили, что Белый дом в случае «вторжения» на Украину не намерен вмешиваться.

И не зря — противостоять на поле боя США вряд ли смогут. Хотя мы вполне могли бы использовать на Украине передовые боевые самолёты, они столкнутся с передовыми российскими системами ПВО и огромными возможностями по радиоэлектронному подавлению. Превосходство США в воздухе — стержень наших военных операций против меньших держав после окончания холодной войны — не будет обеспечено на Украине, — подчеркнули авторы публикации.

Способность украинской армии сопротивляться они назвали «весьма сомнительной».

Ранее стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите 16 декабря обсудят возможные действия сообщества в координации с США в случае «агрессии России против Украины», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. ЕС, по его словам, готовится к худшему и нацелен на «сдерживание российской агрессии».