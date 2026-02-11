Нетаньяху обсудит с Трампом план действий против Ирана CNN: Израиль готовит план на случай провала переговоров США и Тегерана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита в Вашингтон планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом сценарии возможных военных действий против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники. Тель-Авив готовится к экстренному развитию событий на случай провала американо-иранских переговоров.

Израильская сторона намерена представить Белому дому свежие разведданные, подтверждающие стремительное наращивание военного потенциала Тегерана. Поводом для беспокойства Израиля стал прогресс страны в восстановлении запасов баллистических ракет

Израиль обеспокоен из-за прогресса Ирана в восстановлении своих запасов баллистических ракет и своего потенциала до его прежнего статуса — до 12-дневной войны, — отметили авторы публикации.

По оценкам израильских экспертов, без внешнего вмешательства Иран способен увеличить свой ракетный арсенал до 1,8–2 тыс. единиц в течение считаных недель или месяцев.

Подготовка военных сценариев проходит на фоне дипломатических усилий Вашингтона. Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что первый этап консультаций в Омане прошел успешно. Однако позиции сторон остаются диаметрально противоположными в фундаментальных вопросах: США настаивают на полном прекращении ядерных разработок,а Тегеран готов отстаивать право на обогащение урана даже под угрозой войны.

