Непредсказуемый электорат: что обещают России выборы в Армении

В Армении 20 июня начинаются досрочные выборы в парламент, которые должны будут внести ясность в политический кризис, разгоревшийся в стране после поражения в 44-дневной войне. Главным соперником и. о. премьер-министра Никола Пашиняна и его партии «Гражданский договор», по опросам, станет бывший президент Роберт Кочарян, который сформировал блок «Армения» совместно с главами партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения». Несмотря на то что обострение в Карабахе лишило Пашиняна поддержки, эксперты NEWS.ru не спешат говорить о конце его карьеры, как, впрочем, и о конце политического кризиса в Ереване.

Всего в гонке примут участие 26 блоков и партий. Помимо партии Пашиняна и сил, объединившихся вокруг Кочаряна, в фокусе внимания находится и Республиканская партия экс-президента Армении Сержа Саргсяна, которая вошла в альянс с «Родиной» бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна. Парламентская оппозиция в лице партий «Процветающая Армения» и «Просвещённая Армения» решила участвовать, но вне блоков.

Последние опросы общественного мнения сохраняют интригу. Партнёр службы Gallup компания MPG в июне представила итоги своего исследования, согласно которым силы основных соперников — Кочаряна и Пашиняна — могут набрать почти по 24% голосов. За ними следует блок Саргсяна и Ванецяна. Однако и у них есть свой потолок: майский опрос американского Международного республиканского института (IRI) выявил, что 45% армян относятся к Пашиняну положительно, а 33% — отрицательно. Позиции же Кочаряна — 20% и 58% соответственно.

Потери Пашиняна

Никол Пашинян Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт Невадского университета в Лас-Вегасе Рафаэль Оганесян, который занимается исследованием электората Армении, отметил в разговоре с NEWS.ru, что после военного поражения в 44-дневной войне страна столкнулась с политическим коллапсом.

Предстоящие выборы — это метод разрешения (или по крайней мере минимизации последствий) послевоенного политического кризиса. Естественно, когда страна терпит военное поражение, возникает определённая форма гражданских волнений и политической нестабильности. Рафаэль Оганесян эксперт Невадского университета в Лас-Вегасе эксперт Невадского университета в Лас-Вегасе

По словам аналитика, из-за этого фиаско Пашинян потерял значительную часть поддержки: в 2018 году его партия была избрана более чем двумя третьими голосов, в связи с этим ожидания избирателей по отношению к нему были чрезвычайно высокими. Однако на сегодня и. о. премьера утратил от 40% до 50% поддержки, и его позиции находятся чуть выше «двадцатки» с точки зрения интенций избирателей: это лишь небольшая часть того, чем он обладал несколько лет назад. Впрочем, по мнению Оганесяна, ситуация со снижением поддержки и общим пессимизмом в стране привели к тому, что на предстоящих выборах повысилась конкурентоспособность.

Неудивительно, что мы видим, как все бывшие лидеры Армении либо активно борются за пост премьер-министра, либо активно агитируют за альянс (в случае с Сержем Саргсяном), — рассуждает собеседник NEWS.ru.

По словам аналитика, у политиков есть прекрасное понимание того, что примерно 50% электората не привязано к определённой партии, а социологические исследования регулярно показывают, что именно этот процент граждан не раскрывает своих предпочтений в плане отдельного кандидата.

Без антикризисного рецепта

Роберт Кочарян Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Примечательно то, что у и. о. премьер-министра и его основного соперника разные электоральные базы.

Кочарян получает поддержку в основном из Еревана и Сюника, а Пашинян полагается на остальные области Армении, — отметил Оганесян. — Избирательная фортуна Пашиняна напрямую связана с явкой. Чем ниже явка, тем больше будет доля голосов за него.

Это объясняется тем, что число выразивших намерение проголосовать за Пашиняна может примерно удвоиться, если вынести за скобки неопределившихся избирателей. Однако в случае более высокого процента явки в Армении может появиться поствыборное коалиционное правительство. Это связано с тем, что голоса «нерешительных» избирателей могут распределиться между другими политическими партиями.

Армянский народ видит в Пашиняне человека, распоряжающегося государством, и, естественно, винит его в любых неудачах, — объясняет Оганесян. — Несмотря на снижение поддержки, большинство по-прежнему на его стороне. В первую очередь потому, что другие кандидаты, особенно его главный соперник Кочарян, не представляют собой воодушевляющего выбора. Армянский электорат хорошо помнит эпоху Кочаряна, наполненную патрональной политикой и телефонным правом.

В связи с этим собеседник NEWS.ru заявил, что не видит сценария, при котором оппозиция могла бы решительно выйти вперёд: память о предыдущем режиме свежа. Оганесян предположил, что Кочарян станет основным противником и. о. премьера, а в парламенте возникнет обструкционистская оппозиция, что затруднит Пашиняну управление. Нередко обструкционизм становится хорошим рецептом сдерживания того или иного правительства, но вполне вероятно, что выборы только поспособствуют кризису в Армении, а не разрешат его, заключил аналитик.

Россия как опция по умолчанию

Никол Пашинян, Владимир ПутинKremlin Pool/Global Look Press Никол Пашинян, Владимир ПутинKremlin Pool/Global Look Press

Выборы в парламент не могли обойтись без «российской» темы. Это доказали телевизионные дебаты, которые состоялись в ночь на 18 июня. Они прошли с участием Пашиняна, однако без его основных оппонентов. Споры между конкурирующими силами показали, что на роль Москвы в карабахском урегулировании смотрят положительно далеко не все: с критикой в её адрес в ходе дебатов, к примеру, выступил экс-премьер Арам Саркисян, который представляет Демократическую партию Армении. Он обвинил российскую сторону в том, что та не выполняет должным образом роль посредника в отношениях между Азербайджаном и Арменией. По его мнению, Москва якобы должна применять в отношении Баку меры воздействия с тем, чтобы форсировать обмен пленными. Появление таких мнений ставит вопрос о том, могут ли выборы в парламент повлиять на политику Еревана на «российском» направлении.

Старший научный сотрудник программы «Большая Европа» в берлинском офисе Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель пояснил NEWS.ru, что в теме с возможной сменой внешнеполитического вектора Еревана нет никакой интриги.

Армения хочет диверсифицировать свои экономические отношения за пределами Евразийского экономического союза. Этот интерес также разделяла Беларусь до 2020 года или Украина при Януковиче после обвала цен на сталь в 2011 году, так что ничего особенного. Однако соображения безопасности всегда будут предопределять Москву как опцию по умолчанию. Густав Грессель старший научный сотрудник программы «Большая Европа» в берлинском офисе Европейского совета по международным отношениям (ECFR) старший научный сотрудник программы «Большая Европа» в берлинском офисе Европейского совета по международным отношениям (ECFR)

По словам эксперта, пока российская сторона имеет желание обеспечивать безопасность, Армения будет её «клиентом». То, как долго и при каких условиях Москва будет заниматься этим, выходит за рамки пространства, в котором премьер-министр Армении принимает решения: он получает только то, что уже имеется, заключил Грессель.