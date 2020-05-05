Немецкий депутат назвал нереалистичной и опасной передачу Крыма Украине

https://static.news.ru/photo/93f42668-8ef5-11ea-a5a7-fa163e074e61_660.jpg Андрей Хунко Фото: Christian Spicker via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Депутат немецкого парламента Андрей Хунко поддержал заявление бывшего канцлера Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент не передаст Крым в состав Украины. По мнению члена бундестага, возвращение полуострова — опасный и нереалистичный сценарий.

Хунко отметил, что обратная передача Крыма не получит поддержки среди местных жителей и вызовет «тотальный распад России или большую войну». Депутат заявил, что международная политика должна строиться на реалистическом анализе, а не на пожеланиях.

Мои симпатии к Герхарду Шрёдеру крайне ограничены из-за войны в Югославии и «повестки 2010». Однако его заявления о Крыме верны, — заявил Хунко в комментарии РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил Шрёдеру поспорить, что Крым вернётся в состав Украины в скором времени.