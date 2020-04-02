Группа американских сенаторов, которые ранее выступали за сотрудничество с Саудовской Аравией, отказалась поддерживать политику королевства на фоне нефтяной войны. Законодатели подчёркивают, что ценовое противостояние, разгоревшееся между Москвой и Эр-Риядом, не несёт ничего хорошего Вашингтону — главному союзнику саудовского правящего дома. Примечательно, что ситуация на рынках произвела в Конгрессе такой же эффект, как скандальное дело убитого журналиста Джамаля Хашогги: теперь саудитам припоминают все грехи.

Сенаторы угрожают принять ответные меры против королевства, если кронпринц Мухаммед бен Салман не захочет восстановить стабильность на рынке нефти. Группу законодателей неформально возглавил республиканец Кэвин Крамер. Он сообщил , что накануне провёл переговоры с помощником госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсисом Фэнноном и попросил того «не принимать никаких законов, касающихся Саудовской Аравии» и не заводить речь о «законах против Саудовской Аравии». Пока королевство «не окажется достойным поддержки», помогать ему нельзя, считает сенатор.

Я также сообщил помощнику госсекретаря, что не могу оправдывать защиту нефтяных активов Саудовской Аравии, пока они объявляют войну нашим. Действия королевства — это не действия друга, и их нужно прекратить немедленно, — сообщил Крамер.

На официальном сайте Крамера говорится о том, что группа сенаторов призывает президента Дональда Трампа прекратить импорт сырой нефти у «неблагонадёжных» стран и настоять в разговоре с саудовской дипломатией на том, чтобы королевство прекратило своё участие в топливном споре. Рассматривается вопрос и о передислокации американских военнослужащих, отправленных ранее в королевство для защиты нефтяных объектов.

Кэвин Крамер Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Группа во главе с Крамером состоит из нескольких видных антииранских «ястребов». К ней присоединился сенатор Дэн Салливан, который поддерживает идею с уходом всех войск США из Саудовской Аравии и выводом с её территории зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Инициатива, если она получит законодательную силу, потребует от администрации Трампа переброски сил и техники в другие районы Ближнего Востока.

Другой сенатор Лиз Мурковски настаивает на пересмотре «поддержки войны в Йемене», а также на антимонопольных мерах США. Ещё один законодатель Джеймс Инхоф, который присоединился к Крамеру, выступает за тарифы для сырья из Саудовской Аравии и России. Интересно, что этот сенатор имеет внушительный перечень побед, которые в прошлом помогли защитить интересы СА. Так, некогда он убедил демократов в Палате представителей отказаться от инициатив, которые оспаривали бы американскую поддержку аравийской коалиции в Йемене и привели к санкциям против саудовского руководства в ответ на убийство Хашогги.

Трамп за всё своё президентство наложил шесть вето, и четыре из них были призваны сохранить американскую помощь Саудовской Аравии. Если ценовая война продолжится, и «коалиция» Крамера сумеет сохранить единство по поводу всех антисаудовских мер, Белому дому может оказаться гораздо труднее удержать Конгресс от противодействия будущим вето.

Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Исполнительный директор вашингтонской общественной организации «Победа без войны» Стивен Майлз заявил Al-Monitor, что после многих лет защиты Саудовской Аравии от ответственности за военные преступления в Йемене, за убийство Хашогги и другие нарушения, дешёвая нефть стала последней каплей для истеблишмента США. Это, по словам правозащитника, говорит о том, что вскоре саудовский правящий дом попытается отстоять свою позицию теми же методами, что и раньше, — настойчивостью и лоббизмом.