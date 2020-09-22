Нефть Хафтара размыла турецкое влияние в Ливии

Согласие командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара на возобновление добычи и экспорта национальной нефти могло быть частью стратегии, направленной на усиление хаоса и разногласий в лагере противника. Это допускает американская аналитическая компания Stratfor. О том, что внутри правительства национального согласия (ПНС), которое обладает поддержкой Турции и Катара, действительно назрел раскол, становится понятно по решению премьер-министра Фаиза Сараджа покинуть свой пост.
О том, что Хафтар согласился разблокировать нефтяные точки в Восточной Ливии из желания спровоцировать фракционную борьбу внутри ПНС, говорится в
Накануне Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии сообщила о снятии режима форс-мажора и восстановлении работы на всех своих объектах в безопасных районах.
Форс-мажор отменяется на безопасных месторождениях и в портах, — говорится в коммюнике компании. — Компаниям-операторам, которые работают во всех бассейнах, а также соответствующим департаментам NOC даны инструкции приступить к исполнению их обязанностей и возобновить добычу и экспорт с безопасных полей и терминалов.
В нефтяной корпорации параллельно подчеркнули, что форс-мажорные обстоятельства продолжат действовать на всех тех объектах, где сохраняется присутствие вооружённых формирований, которые препятствуют соответствующей деятельности. Последним
Поводом говорить о серьёзных разногласиях внутри ПНС стала перетасовка силового блока, а затем и объявленное Сараджем решение уйти в отставку до конца октября этого года и передать полномочия новым единым органам исполнительной власти, которые в перспективе должны сформироваться посредством прямых межливийских переговоров. Его выступление по поводу отставки было встречено с огорчением президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заметил, что именно благодаря турецкому вмешательству «господин Сарадж и его команда смогли спастись от путчиста Хафтара», который рано или поздно «должен проиграть».
Само решение Сараджа было оценено по-разному. Появлявшиеся накануне его выступления «сливы» в западных СМИ некоторыми экспертами были интерпретированы как часть хитрого плана со стороны критиков главы ПНС. Премьера подозревали в демарше из-за той нефтяной сделки, на которую Хафтар пошёл после долгих уговоров американских дипломатов. Исследователи Ливии, тем не менее, замечают, что за решением уйти с поста премьера может скрываться более тонкий план — отказаться от кресла, чтобы рулить процессами в тени. Но, вероятно, прояснить реальные намерения Сараджа сможет только формирование новых исполнительных органов власти, которое должны были приблизить шаги сторон.
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