Нефть Хафтара размыла турецкое влияние в Ливии

Согласие командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара на возобновление добычи и экспорта национальной нефти могло быть частью стратегии, направленной на усиление хаоса и разногласий в лагере противника. Это допускает американская аналитическая компания Stratfor. О том, что внутри правительства национального согласия (ПНС), которое обладает поддержкой Турции и Катара, действительно назрел раскол, становится понятно по решению премьер-министра Фаиза Сараджа покинуть свой пост.

О том, что Хафтар согласился разблокировать нефтяные точки в Восточной Ливии из желания спровоцировать фракционную борьбу внутри ПНС, говорится в материале Stratfor. Соответствующее соглашение Хафтара с вице-премьером триполийского кабмина Ахмедом Майтыгом не отвечает требованиям многих членов столичного правительства и ставит их в непростое положение в то время, когда Триполи борется с экономическим кризисом и последствиями социальной напряжённости, обращают внимание аналитики. Тем более северо-западная часть страны по-прежнему уязвима перед протестным потенциалом местных жителей, которые недовольны ухудшающимися условиями. Правда, справедливости ради стоит заметить, что в Восточной Ливии, которая служит опорой командующему ЛНА, наблюдаются параллельные тенденции — по тем же причинам.

Накануне Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии сообщила о снятии режима форс-мажора и восстановлении работы на всех своих объектах в безопасных районах.

Форс-мажор отменяется на безопасных месторождениях и в портах, — говорится в коммюнике компании. — Компаниям-операторам, которые работают во всех бассейнах, а также соответствующим департаментам NOC даны инструкции приступить к исполнению их обязанностей и возобновить добычу и экспорт с безопасных полей и терминалов.

Национальная нефтяная корпорация в Триполи (Ливия) Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

В нефтяной корпорации параллельно подчеркнули, что форс-мажорные обстоятельства продолжат действовать на всех тех объектах, где сохраняется присутствие вооружённых формирований, которые препятствуют соответствующей деятельности. Последним сообщением NOC было то, что она приняла решение об отмене режима ЧП в порту Зувейтина с 22 сентября. Это позволяет корпорации восстановить экспорт углеводородов. NOC обратила внимание на то, что в настоящее время признаны безопасными порты аль-Харика, аль-Бурайка и Зувейтина. Остальные месторождения проходят оценку специалистов.

Поводом говорить о серьёзных разногласиях внутри ПНС стала перетасовка силового блока, а затем и объявленное Сараджем решение уйти в отставку до конца октября этого года и передать полномочия новым единым органам исполнительной власти, которые в перспективе должны сформироваться посредством прямых межливийских переговоров. Его выступление по поводу отставки было встречено с огорчением президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заметил, что именно благодаря турецкому вмешательству «господин Сарадж и его команда смогли спастись от путчиста Хафтара», который рано или поздно «должен проиграть».

Само решение Сараджа было оценено по-разному. Появлявшиеся накануне его выступления «сливы» в западных СМИ некоторыми экспертами были интерпретированы как часть хитрого плана со стороны критиков главы ПНС. Премьера подозревали в демарше из-за той нефтяной сделки, на которую Хафтар пошёл после долгих уговоров американских дипломатов. Исследователи Ливии, тем не менее, замечают, что за решением уйти с поста премьера может скрываться более тонкий план — отказаться от кресла, чтобы рулить процессами в тени. Но, вероятно, прояснить реальные намерения Сараджа сможет только формирование новых исполнительных органов власти, которое должны были приблизить шаги сторон.