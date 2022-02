Недешёвые игрушки: как всё больше компаний инвестируют в видеоигры

Баффета называют Оракулом из Омахи, и для понимания, почему его сделка по покупке акций Activision Blizzard до анонса Microsoft подтверждает его титул, необходимо углубиться в недавние события, связанные с компанией. Ещё летом Activision Blizzard была аутсайдером торгов. Против компании был подан судебный иск о несправедливом отношении к женщинам, которые, к слову, составляли 20% сотрудников. Компания обвинялась в том, что женщинам приходилось терпеть постоянные сексуальные домогательства, неуместные шутки и подколы, а также уменьшенную по сравнению с мужчинами зарплату. Иск был подан Департаментом справедливой занятости и жилья Калифорнии (DFEH).

«Сотрудницы, работающие в команде World of Warcraft, отмечали, что сотрудники и начальники приставали к ним, делали уничижительные комментарии по поводу темы изнасилования и иным образом вели себя унизительно», — заявлял DFEH.

По словам департамента, в результате расследования, которое длилось около двух лет, было выявлено, что само руководство знало о происходящем, но не предпринимало каких-либо шагов для решения проблемы. Репутация компании к тому моменту уже находилась не в самом лучшем состоянии. Выходы недоработанных и повторяющих друг друга проектов постепенно заставляли компанию падать даже в глазах её самых преданных поклонников.

После того как материалы дела стали общеизвестны, на компанию обрушилась волна критики, а ряд крупных игровых медиаорганизаций объявили Activision Blizzard бойкот и заявили, что не будут как-либо освещать игры компании до тех пор, пока ситуация не наладится.

Вскоре против компании был подан другой иск от одного из её инвесторов, который обвинял руководство в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что привело к негативному восприятию компании в прессе и падению котировок её акций.

«В результате неправомерных действий и бездействия Ответчиков, а также резкого снижения рыночной стоимости обыкновенных акций Компании Истец и другие участники группы понесли значительные убытки и ущерб», — говорилось в иске.

На фоне скандала о сексуальных домогательствах некоторые работы над играми были приостановлены. Мобильная версия легендарной игры Diablo была перенесена на 2022 год. Даже главный многопользовательский проект компании World of Warcraft на время перестал получать какие-либо доработки и обновления.

«Сейчас над World of Warcraft почти не ведётся работа, пока не закончится это непотребство», — заявлял один из старших дизайнеров компании Джефф Хэмилтон.

Реакция на фондовых рынках была соответствующей. Котировки компании всего за несколько месяцев упали на 40%. Где-то на снижении Баффет и его компания Berkshire Hathaway приобрели акций компании на $1 млрд. И, наконец, через некоторое время IT-гигант Microsoft объявил о приобретении компании, заставив акции взлететь и почти отыграть всё своё падение.

«Сегодня исторический момент. Мы рады сообщить, что всемирно известные франшизы и талантливые люди из @ATVI_AB присоединятся к команде Xbox!» — заявляла компания.