Недешёвые игрушки: как всё больше компаний инвестируют в видеоигры

Сегодня стало известно, что один из самых авторитетных мировых инвесторов Уоррен Баффет существенно увеличил свою позицию в Activision Blizzard, незадолго до её приобретения компанией Microsoft. Рынок видеоигр уже давно стал полноценной частью торгов на мировых биржах, и развитие индустрии привлекает как акул Уолл-стрит, так и частных инвесторов, которые хотят приумножить свои сбережения. В 2021 году рынок видеоигр оценивался в $173 млрд, а к 2027 году, по словам экспертов, ожидается, что индустрия будет оцениваться в $314 млрд, показывая среднегодовой рост в 9,64%.

Ещё одно пророчество в копилку Оракула из Омахи

Баффета называют Оракулом из Омахи, и для понимания, почему его сделка по покупке акций Activision Blizzard до анонса Microsoft подтверждает его титул, необходимо углубиться в недавние события, связанные с компанией. Ещё летом Activision Blizzard была аутсайдером торгов. Против компании был подан судебный иск о несправедливом отношении к женщинам, которые, к слову, составляли 20% сотрудников. Компания обвинялась в том, что женщинам приходилось терпеть постоянные сексуальные домогательства, неуместные шутки и подколы, а также уменьшенную по сравнению с мужчинами зарплату. Иск был подан Департаментом справедливой занятости и жилья Калифорнии (DFEH).

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«Сотрудницы, работающие в команде World of Warcraft, отмечали, что сотрудники и начальники приставали к ним, делали уничижительные комментарии по поводу темы изнасилования и иным образом вели себя унизительно», — заявлял DFEH.

По словам департамента, в результате расследования, которое длилось около двух лет, было выявлено, что само руководство знало о происходящем, но не предпринимало каких-либо шагов для решения проблемы. Репутация компании к тому моменту уже находилась не в самом лучшем состоянии. Выходы недоработанных и повторяющих друг друга проектов постепенно заставляли компанию падать даже в глазах её самых преданных поклонников.

После того как материалы дела стали общеизвестны, на компанию обрушилась волна критики, а ряд крупных игровых медиаорганизаций объявили Activision Blizzard бойкот и заявили, что не будут как-либо освещать игры компании до тех пор, пока ситуация не наладится.

Вскоре против компании был подан другой иск от одного из её инвесторов, который обвинял руководство в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что привело к негативному восприятию компании в прессе и падению котировок её акций.

«В результате неправомерных действий и бездействия Ответчиков, а также резкого снижения рыночной стоимости обыкновенных акций Компании Истец и другие участники группы понесли значительные убытки и ущерб», — говорилось в иске.

На фоне скандала о сексуальных домогательствах некоторые работы над играми были приостановлены. Мобильная версия легендарной игры Diablo была перенесена на 2022 год. Даже главный многопользовательский проект компании World of Warcraft на время перестал получать какие-либо доработки и обновления.

«Сейчас над World of Warcraft почти не ведётся работа, пока не закончится это непотребство», — заявлял один из старших дизайнеров компании Джефф Хэмилтон.

Реакция на фондовых рынках была соответствующей. Котировки компании всего за несколько месяцев упали на 40%. Где-то на снижении Баффет и его компания Berkshire Hathaway приобрели акций компании на $1 млрд. И, наконец, через некоторое время IT-гигант Microsoft объявил о приобретении компании, заставив акции взлететь и почти отыграть всё своё падение.

«Сегодня исторический момент. Мы рады сообщить, что всемирно известные франшизы и талантливые люди из @ATVI_AB присоединятся к команде Xbox!» — заявляла компания.

Today is a historic moment. We are excited to announce that the world-renowned franchises and talented people at @ATVI_AB will be joining Team Xbox! â¯



Full announcement details here: https://t.co/RwF0QgXVwE pic.twitter.com/jIXuYCcndG — Xbox (@Xbox) January 18, 2022

Microsoft подчёркивала, что не хочет ввязываться в регуляторные скандалы, связанные со сделкой, и обещает, что в случае если сделка состоится, она не будет использоваться для принижения возможностей других конкурирующих компаний.

«Мы предлагаем выписать самый крупный чек в истории Microsoft на $68 млрд, и нам будет дано разрешение сделать это только в том случае, если 17 правительств по всему миру одобрят эту сделку. Мы хотим ясно дать понять регулирующим органам и общественности, что если это сделка будет одобрена, они могут рассчитывать на то, что Microsoft адаптируется к новым правилам», — заявил президент Microsoft Брэд Смит во время встречи глав компаний частного сектора в Белом доме.

С боксёрского ринга на поле Dota 2

Инвестиционные фонды и аналитики далеко не единственные, кто инвестирует в индустрию видеоигр. В 2018 году бурный рост киберспорта привлёк сразу двух мировых звёзд, а именно легендарного баскетболиста Майкла Джордана и канадского рэпера Drake. Джордан вложил $26 млн в киберспортивную компанию aXiomatic Gaming. Под её крыло входят и составы Team Liquid по различным дисциплинам. Годом ранее состав Team Liquid по Dota 2 сумел занять первое место на турнире The International и выиграть рекордные на тот момент для дисциплины призовые в сумме почти $11 млн. В 2019-м команда снова сумела пройти в финал, но на этот раз осталась на втором месте.

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«Я рад расширить свой портфель спортивных акций за счёт инвестиций в aXiomatic. Киберспорт — это быстрорастущая международная индустрия, и я рад начать сотрудничество с этой замечательной группой инвесторов», — комментировал свою новую инвестицию Джордан.

В том же году музыкальный исполнитель Drake инвестировал в киберспортивную организацию 100 Thieves. Сумма операции не была разглашена. Сама организация занимается развитием киберспортивных составов для таких игр, как Call of Duty и League of Legends. Певец не понаслышке знаком с отраслью видеоигр. Он даже вёл совместные трансляции об игре в Fortnite с известным стримером Ninja. Трансляцию смотрело более 635 тысяч человек.

Список известных людей, которые инвестируют в индустрию видеоигр, на этом не заканчивается. Среди сообладателей различных компаний в области числятся и такие люди, как боксёр Майк Тайсон и актёр Уилл Смит.

Осознавая перспективы сектора, уже развитые и устоявшиеся компании открывают новые проекты в попытке не упустить растущий тренд. Американский гигант Amazon в 2018 году на базе своей облачной инфраструктуры Amazon AWS создал платформу GameOn, ориентированную на разработчиков, которая позволяла организовывать киберспортивные соревнования как на консолях и мобильных устройствах, так и на ПК.

А уже в 2021 году, после многих лет разработок лишь небольших игровых приложений, игровое подразделение компании — Amazon Game Studios — выпустило высокобюджетную массовую многопользовательскую ролевую игру New World, давая понять, что на рынке появился новый серьёзный игрок.