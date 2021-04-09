«Небылицы»: Захарова оценила высказывания Вашингтона про Навального

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Условия содержания оппозиционера Алексея Навального в колонии волнуют США, которые сочиняют про это «небылицы», однако при этом сами нарушают права заключённых. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Москва постоянно ставит перед Штатами вопрос об освобождении несправедливо осуждённых или задержанных российских граждан и об их возвращении на Родину. Но Вашингтон не прислушивается к аргументам российской стороны и игнорирует их.

Вместо этого там сочиняют небылицы, рассказывают какую-то чуть об условиях содержания российских заключённых — в частности, Навального, — констатировала Захарова.

Ранее Навальный сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболели спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей.

Как писал NEWS.ru, адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что защита оппозиционера подала жалобу на публикацию видеороликов с ним, находящимся в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Юрист напомнила, что Уголовно-исполнительный кодекс запрещает брать интервью у лиц, находящихся в колонии, без их письменного согласия. Оппозиционер не давал такого согласия, а значит, видеозаписи и интервью незаконны.