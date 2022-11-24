Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского

Фото: Li Muzi/imago-images.de/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пришел на заседание Совета безопасности организации в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский уже начал свое выступление. Россиянин занял свое место в зале Совбеза и приступил к подготовке к участию в заседании. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Зеленский в ходе своего выступления попросил у западных стран системы ПРО.

Отмечается, что Россия регулярно выступает против вирутального участия украинского президента в заседания СБ ООН. По словам российских представителей, это нарушает правила процедуры, требующей личного присутствия.

По словам Небензи, во время пандемии Совет решил работать в вирутальном формате, однако все мероприятия. проходившие по видеосвязи, члены Совета решили считать неофициальными. После возвращения в зал заседаний в силу снова вступили установленные правила процедуры — если члены Совета безопасности сидят в зале, то и другие государства-члены, коих в настоящее время насчитывается 37, также должны присутствовать.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00 по московскому времени 24 ноября. Он отметил, что на встрече ожидается онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского. По словам Полянского, это является нарушением правил проведения заседания.

23 ноября власти ряда регионов Украины сообщили об ударах по объектам инфраструктуры страны. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что одна из пущенных по Киеву ракет попала по объекту инфраструктуры в городе. Об обстреле объектов критической инфраструктуры в Винницкой области сообщил глава облгосадминистрации региона Сергей Борзов. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.