Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что фактическим президентом Украины является не Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак. При этом журналист в ролике на своём YouTube-канале подчеркнул, что такого никогда раньше не случалось в стране.

Ермак оказался мощнее, чем самые мощные руководители администрации президента. Ермак может выдвинуться на следующих выборах вместо действующего главы государства Владимира Зеленского, — заявил журналист.

Стоит заметить, что подобные высказывания в адрес Зеленского уже не редкость. Ранее журналист Виталий Портников заявил, что украинцы и россияне так и не стали разным народом, несмотря на все заявления Киева. По его словам, пока есть то, что объединяет жителей двух стран, истинным президентом Украины для многих граждан государства является глава РФ Владимир Путин.

По его словам, такое развитие событий возможно из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев может лишиться если не всей территории, то весомой её части.