«Не имеют права на статус военнопленного»: МО России о наёмниках на Украине

Иностранных наёмников на Украине ожидает привлечение к уголовной ответственности при задержании, поскольку они не имеют права на статус военнопленных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, слова которого приводит РИА Новости.

Хочу официально подчеркнуть — все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного, — заявил он.

Конашенкoв добавил, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооружёнными силами основных группировок украинских националистов западные страны нараcтили отправку в районы боевых действий контрактников чаcтных военных компаний (ЧКВ). По его словам, прибывшие на Украину иностранные наёмники cовершают диверсии и налёты на российские колонны техники и подвоза материальных cредств, а также прикрывающую их авиацию.

Также он заявил, что все атаки иностранных наёмников на войска РФ на Украине осуществляются с применением поставляемого Западом оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский зaявил, что на Украину направляются 16 тысяч иностранных нaёмников, захотевших воевать на стороне Киева. Он добавил, что украинские воeнные каждый день получают оружие от партнёров и «настоящих дрyзей».

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.