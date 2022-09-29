Основными выгодополучателями от диверсий на «Северном потоке» являются практически все страны торгующие СПГ, заявил NEWS.ru член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Также экономист отметил, что рано или поздно, после окончания СВО, будут сняты практически все санкции.

Рано или поздно, после окончания СВО и в этом можно не сомневаться, будут сняты практически все санкции. Как раньше конечно уже не будет, но почти будет точно. Экспорт в Европу будет идти через турецкий поток и через СП1 и СП2, Украины в этой схеме больше не будет. Отсюда и эти варварские попытки навредить нашему трубопроводу. А основным выгодополучателем диверсий на северном потоке являются практически все страны торгующие СПГ, — заявил Разуваев.