Названа причина отсутствия у Украины военных корреспондентов Военкор Поддубный: Украине не нужны военкоры, рассказывающие правду о ситуации на фронте

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Украине невыгодно иметь военных корреспондентов, которые предоставляли бы объективную информацию о событиях, происходящих на фронте, так как киевскому режиму проще обманывать своих граждан, убежден военный журналист, автор документальных фильмов и специальных репортажей Евгений Поддубный. По его словам, даже если на Украине есть журналисты, которые сопровождают армию своей страны, их невозможно увидеть в информационном пространстве, пишет ИА SM-News.

Все, что получает гражданин Украины о линии боевого соприкосновения, — это исключительная пропаганда — бессмысленная и беспощадная. Там не нужны люди с фамилиями. Там требуются анонимы, которые могут нести любую ахинею. Так киевскому режиму проще обманывать своих граждан, — заявил Поддубный.

Профессор Йоркского университета Илон Капур ранее раскрыл истинную причину поездок голливудских звезд на Украину. По его словам, они делают это не с бескорыстными целями, а чтобы добиться общественного признания и создать свой бренд. В то же время Киев использует этих артистов, чтобы привлечь внимание СМИ и надавить на США и Евросоюз. Капур подчеркнул, что пресса начинает терять интерес к спецоперации на Украине, а чтобы удержать ее внимание, Зеленский готов принять еще бесчисленное количество артистов.