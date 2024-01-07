Назван срок создания Занзегурского коридора Минтранс Турции: строительство Занзегурского коридора завершат в 2028 году

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Турция рассчитывает, что строительство Занзегурского коридора будет завершено в 2028 году, заявил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулкадыр Уралоглу в интервью телеканалу tvnet. По его словам, азербайджанская часть маршрута почти доделана. Турецкий участок составит 224 километра и будет строиться на протяжении порядка пяти лет.

Азербайджанская часть Зангезурского коридора, начинающаяся от Баку и до Горадиза, близится к завершению. Протяженность турецкого участка коридора составляет 224 км. В целом весь процесс создания этого коридора займет пять лет. То есть думаю, что в 2028 году мы полностью завершим все работы, — заявил Уралоглу.

В настоящий момент строительные работы продолжаются на участке от Горадиза до Ордубада. Далее дорога уже проложена и потребуется лишь ее реконструкция. Продолжением станет ж/д полотно, по которому проведены все тендерные процедуры.

Ранее в Азербайджане сообщили, что Занзегурский коридор будет построен без Армении. По словам посла Эльчина Амирбекова, Баку перешел к конкретным действиям, отдав предпочтение созданию транспортного сообщения через территорию Ирана.