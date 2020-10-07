Навальный попросил ООН помочь с расследованием его отравления

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Адвокат политика Алексея Навального Вильям Бурдон обратился к ООН с просьбой помочь расследовать отравление оппозиционера. Спецдокладчики организации по внесудебным расправам и свободе слова Аньес Калламар и Ирен Хан согласились заняться этим делом.

Произошедшее освещается всеми мировыми СМИ, но уголовное дело до сих пор не завели, написал Навальный на своём сайте, опубликовав постановление об отказе в возбуждении дела.

Внимательно изучая похожие случаи за последние годы, мы поняли, что есть такой международный институт, который вполне полномочен заняться расследованием по делу. Это так называемые спецдокладчики ООН. В моём случае спецдокладчик ООН может запросить у Германии результаты анализов, а у России — мою одежду и медицинские документы, — подчеркнул он.

Политик отметил, что расследование ООН должно полностью устроить российских официальных лиц.

По данным немецкого издания Spiegel, оппозиционер уже встречался в Берлине с представителями организации.

Ранее в Организации по запрещению химического оружияя заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики заявляют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.