Навального пригласили в ПАСЕ рассказать об отравлении

https://static.news.ru/photo/bca2b3be-575d-11eb-a82b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека собирается заслушать по видеосвязи Алексея Навального в ходе заседания, посвященного его отравлению. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы организует слушания в формате видеоконференции по теме «Отравление Алексея Навального» 19 января 2021 года в 10:30 по центральноевропейскому времени (12:30 по московскому времени), передаёт ТАСС.

Уточняется, что среди участников встречи, организованной в рамках подготовки доклада Жаком Мэром из партии «Альянс либералов и демократов за Европу», должны присутствовать основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и ведущий расследователь онлайн-портала bellingcat Христо Грозев.

Накануне оппозиционер Алексей Навальный заявил, что вернётся в Россию 17 января 2021 года. Он добавил, что оказался в Германии не по своей воле. Команда политика уже создала в Facebook группу, где люди отмечают, что хотят встретить его в аэропорту. На данный момент отметку «Пойду» поставили почти две тысячи человек.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок». Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию.

14 декабря Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию, писал NEWS.ru.