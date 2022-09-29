НАТО: утечки на «Северный потоках» – результат диверсии

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стали результатом диверсии, заявили в НАТО. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они вызывают глубокую озабоченность.

Вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии, — говорится в сообщении на сайте Альянса.

В НАТО отметили, что утечки наносят существенный ущерб окружающей среде, а также создают угрозы для судоходства. Все это вызывает у Альянса «глубокую озабоченность», поэтому он поддерживает проведения расследования для установления причин произошедшего.

Кроме того, в НАТО добавили, что на любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру стран блока будет дан «единый и решительный ответ».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидента на «Северный потоках» произошли в зоне контроля разведки США. Она также напомнила, что в начале февраля американский президент Джо Байден пригрозил покончить «Северным потоком», если российские войска пересекут границу Украины.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG в свою очередь сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил о двух мощных подводных взрывах на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».