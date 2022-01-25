НАТО предоставит письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN заявил, что Альянс при участии США намеревается отправить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности на этой неделе. Столтенберг также отметил, что в НАТО не готовы идти на компромисс по своим ключевым принципам.

Мы завершаем работу в НАТО над предложениями письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США, — сказал Столтенберг.

Помимо этого, генсек НАТО сообщил, что Альянс не будет размещать войска на Украине. При этом в НАТО могут начать обсуждать контроль над вооружениями, прозрачность военных действий и другие вопросы безопасности Евросоюза.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС сообщило, что в ответ на российские предложения по гарантиям безопасности Соединённые Штаты назовут области, в которых, по мнению западных союзников, они могут решить проблемы России, а также перечислят действия России, которые вызывают тревогу у Европы.