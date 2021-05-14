НАТО начала крупные учения в Северном море

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Учения НАТО по противоракетной и противовоздушной обороне начались в Северном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

Крупнейшие и наиболее сложные учения «At Sea Demo/Formidable Shield»(«Морская демонстрация/ Внушительный щит») по противовоздушной и противоракетной обороне стартовали в субботу, 15 мая, — цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что основная часть манёвров проходит у побережья Шотландии и Норвегии. В них примут участие свыше 3,3 тыс. военных, 15 кораблей и десятки самолётов из 10 государств Североатлантического альянса.

При этом в ходе учений будет отрабатываться обнаружение и отслеживание траектории полёта дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет. Также запланированы стрельбы по отдельным типам ракет-мишеней.

Ранее стало известно, что учения американских военных в Эстонии назвал сигналом для Москвы военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что подобные манёвры показывают России единство Североатлантического альянса и демонстрация силы должна действовать на неё сдерживающе. В рамках учений Swift Response США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии боевую технику, снаряжение и более 700 военнослужащих.