Нарышкин обсуждал с главой ЦРУ, что делать с Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в конце июня провел телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. По его словам, в ходе беседы, которая длилась около часа, они рассуждали, что делать с Украиной, передает ТАСС.

Да, действительно, разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло. Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной, — сказал Нарышкин.

Он добавил, что в ходе разговора не было предложений о личной встрече, однако возможность такого контакта существует.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Бернс звонил Нарышкину, чтобы сообщить о непричастности Вашингтона к попытке мятежа ЧВК «Вагнер» 24–25 июня 2023 года. По данным источников, в американской спецслужбе назвали эти события внутреннем делом России.