«Надо дать в зубы»: что сообщили военкоры о начале контрнаступления ВСУ Сразу несколько военных корреспондентов сообщили в своих Telegram-каналах о признаках начала контрнаступления ВСУ

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вечером 11 мая сразу несколько военных корреспондентов сообщили в своих Telegram-каналах о признаках начала возможного контрнаступления ВСУ. Минобороны РФ информацию не подтверждало. Что известно о последних действиях ВСУ — в обзоре NEWS.ru.

Что сообщают военкоры о наступлении ВСУ

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный написал в своем Telegram-канале, что ВСУ начали "реализацию операции по окружению наших сил на Артемовском направлении". Он предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге. Минобороны РФ информацию не подтверждало.

«Киевский режим начал реализацию операции по окружению наших сил на Артемовском направлении. <...> Я уже писал, что противник планирует ударами по флангам выйти в тыл нашим силам, которые находятся в Артемовске и окрестностях. Сегодня [военкор] Саша Симонов сообщил о прорыве ВСУ в сторону Берховки и Ягодного. <...> Еще один удар в районе Клещеевки, также с локальным успехом», — написал Поддубный.

Военкор не исключил, что войска Украины в ближайшие сутки начнут наращивать усилия на юге, в районе Орехова и Гуляйполя Запорожской области.

Поддубный отметил, что «не писал, что противник идет наступать на Белгород». По его словам, «идет активное перемещение вооружения и военной техники в районе Харькова».

Фото: Министерство обороны Украины

Еще один военкор Семён Пегов отметил, что с самого утра под Майорском (Донецкая область) украинские военные пошли в атаку, там наблюдались активные бои.

Военкор KP.RU Александр Коц сообщил, что танки ВСУ движутся по объездной дороге Харькова в сторону границы с Россией. По мнению журналиста, «украинское командование сейчас ставит целью раздёргать наши порядки на Сватовском рубеже и параллельно продавить фланги в Артемовске».

«То есть Киев параллельно началу наступательных действий по флангам Артемовска решил обострить обстановку и вдоль Северного фронта. О целях маневра можно гадать. С одной стороны, противник может пытаться растягивать наши ресурсы на купирование угрозы в Белгородской области. С другой — может решиться на перерезание наших путей снабжения Сватовской группировки с выходом на территорию России», — написал Коц.

Чуть позже Коц добавил: «С Ореховского направления парни отписались — активного продвижения противника нет, все в рамках взаимного сожительства. Ждут утра, готовы ко всему».

Поддубный пояснил, что «противник ведет локальные бои в рамках большого замысла. И активность этих боев небольшими силами выросла».

«Большой замысел — это наступление. Желающих воспользоваться фактической обстановкой для организации паники много, но поводов для паники я не давал. Скорее для бдительности и спортивной злости. Закрепится ли противник на тех рубежах, где идут бои, покажут ближайшие сутки. О том, что нам предстоит большая драка, на фронте знают все бойцы и командиры. Надо будет противнику дать в зубы», — написал военкор ВГТРК.

Как прокомментировали движения войск в ЛНР и Запорожье

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины начали стягивать технику на Краснолиманское и Купянское направления, а также активизировались на Донецком, готовясь идти в контрнаступление.

При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов поздно вечером 11 мая заявил, что на линии боевого соприкосновения в Запорожской области обстановка остается спокойной, начала контрнаступления ВСУ не наблюдается.

«Информацию о начале полномасштабного наступления [ВСУ] на Запорожском фронте не могу подтвердить. Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по Сети информацию», — заявил Рогов.

Что происходило в зоне СВО накануне

11 мая Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в общей сложности были уничтожены до 550 украинских военных и наемников. ВСУ потеряли артиллерийскую систему M777, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», две гаубицы Д-30, гаубицу Д-20, а также две боевые бронированные машины и 20 автомобилей.

Средствами ПВО в районе Червоного Маяка в Херсонской области был сбит украинский самолет Су-25. Также за сутки были перехвачены 12 реактивных снарядов системы HIMARS и уничтожены 12 украинских беспилотников.

ФСБ предотвратила попытку Службы безопасности Украины завербовать первого замминистра МЧС ДНР Дмитрия Костямина. По данным российской спецслужбы, СБУ требовала у чиновника передать Киеву закрытую информацию, угрожая физической расправой его супруге.

11 мая ВСУ обстреляли Белгородский район, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи в селе Черемошное. В результате семь населенных пунктов остались без света, аварийные службы уже с утра начали устранять последствия удара.

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пожаловался, что многие страны нагнетают ситуацию в попытке усадить Киев за стол переговоров с Москвой. По его словам, для этого была запущена масштабная кампания. Данилов отметил, что переговоры могут состояться, но только на условиях украинской стороны. Политолог Владимир Жарихин предположил, что США и Европа разочарованы затягиванием контрнаступления Украины, для поддержки которой Запад сделал все возможное. По мнению эксперта, Запад понимает, что если Киеву не удается победить, то нужно хотя бы заключить перемирие и тем самым отсрочить поражение.

Что сказал Зеленский о контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая признал, что ВСУ пока не готовы начать контрнаступление, с которым им нужно еще немного подождать. По его словам, боевые бригады уже готовы, но украинской армии нужно еще кое-что, включая боеприпасы и технику.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Зеленский решил повременить с операцией, осознав, что в случае провала это может стать последним контрнаступлением ВСУ. Как выразился Матвийчук, украинский президент «труханул».

Что сказал о контрнаступлении Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что Зеленский лукавит, говоря о контрнаступлении. По словам бизнесмена, оно идет полным ходом, на Артемовском направлении противник заходит во фланги и в некоторых местах у него это получается.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Боец ЧВК «Вагнер» ведёт стрельбу из ПТРК «Корнет» в Артемовске

О поставке какого оружия Украине стало известно 11 мая

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставку Украине крылатых ракет Storm Shadow большой дальности. Глава МО Соединенного Королевства назвал это решение выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию со стороны России. По словам Уоллеса, использование этих ракет, способных поражать цели на расстоянии 250–300 километров, позволит Украине отбросить российские войска с «суверенной территории» Украины.