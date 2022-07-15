«Начали интенсивно сливать Украину»: депутат Госдумы о политике США Депутат Госдумы Шеремет: США начали интенсивно сливать Украину

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США начали интенсивно сливать Украину, поэтому нынешнему киевскому режиму пора задуматься о своей судьбе и тренировать руки, чтобы крепче «цепляться за шасси американских самолетов», приводит РИА Новости слова депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета. Так он прокомментировал призыв американского посольства в Киеве к гражданам США немедленно ее покинуть Украину.

США начали интенсивно сливать Украину. Их непостоянство, предательство и цинизм ярко просматривается в Афганистане. Такая же участь ждет Украину и ее нацистскую верхушку, — сказал Шеремет.

По его словам, именно США развязали конфликт на Украине, осуществив в 2014 году кровавый государственный переворот и начав формировать из украинского государства «антиРоссию». Он добавил, что США поставками списанного оружия и деньгами стараются затянуть конфликт на Украине, утопив ее в крови.

Ранее член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной заморозились по вине западных стран. По его мнению, Запад, в частности США, подстрекали Киев, внушая киевскому режиму, что он одержит победу в конфликте. Цеков также напомнил о призыве главы европейской дипломатии Жозепа Борреля разрешить конфликт на поле боя.