«Начали давить»: в Польше заявили о срыве атак ВСУ российскими десантниками Mysl Polska: элитные подразделения ВДВ России срывают атаки ВСУ

Фото: МО Украины

Военнослужащие элитных подразделений ВДВ России активно отбивают атаки Вооруженных сил Украины, заявил обозреватель издания Mysl Polska Кшиштоф Подгурский. По его словам, активные действия российских солдат вынуждают украинскую армию отходить. Кроме того, успехи ВДВ также влияют на украинских военных аналитиков, выступающих в СМИ. Их реакцию Подгурский называет «припадками бешенства».

На флангах [ВСУ] начали давить русские десантники. А ведь в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже чертили карты и писали аналитические статьи о прорыве русской обороны. Хочется их спросить — зачем? Какие были для этого основания? — задался вопросом Подгурский.

Как сообщалось ранее, десантно-штурмовые и разведывательные подразделения соединений ВДВ РФ поймали в ловушку бойцов ВСУ в западных районах Артемовска. По данным Министерства обороны России, бойцы подпустили украинских солдат до определенного рубежа, позволив им выйти из лесополосы на открытую местность. После этого по ним был открыт массированный огонь из крупнокалиберных пулеметов. Подразделение противника было уничтожено. Как утверждает командир разведвзвода с позывным Термит, российские войска успешно подавляют любые попытки украинцев продвинутся вперед на данном участке.