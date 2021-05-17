Началась подготовка к открытию посольства России в Ливии

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К настоящему моменту уже началась работа по подготовке к открытию российского посольства в Ливии. Есть вероятность, что дипломатическое представительство в Триполи может возобновить работу в сентябре. Об этом в разговоре с журналистами сообщил информированный источник, передаёт «Интерфакс».

По его словам, представителям РФ предстоит проделать ещё очень большую работу перед открытием. В частности, необходимо здание для российской дипмиссии в ливийской столице.

Другие страны, в частности, Италия, Турция, США, Великобритания, Египет, Греция, Ирак и другие также планируют возобновить или уже возобновили работу своих диппредставительств в Триполи, а также в Бенгази, — рассказал источник.

Прежде замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил, что деятельность российского посольства возобновится в ближайшее время. Как сказал представитель ведомства, скоро в Триполи отправится временный поверенный Джамшед Болтаев. Он изучит ситуацию на месте.

Ранее сообщалось, что новые ливийские власти выступили за то, чтобы иностранные наёмники покинули страну в короткие сроки. Их заявление прозвучало в день визита в Триполи министров иностранных дел Франции, Германии и Италии, которые подтвердили свою поддержку недавно созданному правительству национального единства (ПНЕ) и поддержали этот призыв.

Он, как обращают внимание эксперты, был адресован как Турции, так и России. Обоих международных игроков не раз обвиняли в перенасыщении бывшей Джамахирии «солдатами удачи» из других регионов. Впрочем, есть сомнения, что гости из других стран покинут Ливию в краткосрочной перспективе.