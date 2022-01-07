«На улицах трупы, раскуроченные банкоматы»: корреспондент RTVI об Алма-Ате

Корреспондент RTVI побывал в полуразрушенной в протестах Алма-Ате и рассказал, что сейчас происходит в городе. В первую очередь журналисту бросились в глаза блок-посты на въезде в город: солдаты тормозят все машины и выводят людей с поднятыми руками для досмотра. В самой Алма-Ате повсюду сожжённые автобусы и автомобили, выстрелы звучат повсюду каждые 5-10 минут, говорится в репортаже на сайте телеканала.

В городе больше всего пострадал центр и несколько прилегающих улиц — ограблены и сожжены многие магазины, а также банки. Один из местных банковских служащих пожаловался на ограбление его банка, мародёры раскурочили банкоматы. На улицах остаются трупы и сгоревшие машины, мусор из дворов почти не вывозят, коммунальщики не работают. Многие магазины заколочены, — отметил репортёр.

По-прежнему в Алма-Ате проблемы со связью. Интернет не работает, мобильники — только через местных провайдеров. Но в город уже начали завозить продукты, купить их, правда, можно только на наличные, банковские терминалы почти не работают. У заправок же остаются огромные очереди. Общественный транспорт не работает, рассказал журналист.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощи в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.

У Вашингтона есть вопросы относительно законности запроса Казахстана о развёртывании сил ОДКБ. Об этом ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что Белый дом внимательно следит за ситуацией.