На Украину из США прибыла новая партия оружия

Новая партия вооружений для украинских военных прибыла самолётом на Украину из США. Отмечается, что груз состоит из современного оборудования и боеприпасов оборонного назначения. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

Очередная доставка международной технической помощи из США для ВСУ уже в Украине. В настоящее время партию встречают коллеги из Минобороны и посольства США в Международном аэропорту Борисполь. В упаковке: современная оборонная техника и боеприпасы. Укрепляем оборону! — написала она.

Отмечаетcя, что первая партия вооружения с 90 тоннами разного вооружения от США прибыла на Укрaину 22 января, а на следующий день в аэропорт Борисполь прибыл cамолёт со второй партией военной помощи США.

Ранее глава отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет заявил, что ведомство намерено предоставить Украине несколько десятков противотанковых ракет Javelin и 122-миллиметровые гаубицы с боеприпасами. По его словам, Таллин окажет помощь Киеву вооружениями на фоне ситуации у границ Украины.

По его словам, перед поставками так называемого фатального вооружения другой стране следует получить разрешение от страны происхождения ракет — США, а также от бывших владельцев гаубиц — Финляндии и Германии. Поэтому сроки оказания помощи теперь зависят от того, как быстро пройдут переговоры с союзниками.