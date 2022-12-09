На Украине заявили о переходе ВСУ к обороне позиций из-за действий ВС РФ Арестович: солдаты ВСУ перешли к обороне по всей линии фронта из-за действий ВС РФ

Фото: ru.wikipedia.org/Kozubenko. Собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Алексей Арестович

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские войска усилили давление на вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта. По его словам, Киев вынужден обороняться. Он добавил, что украинским военными на фронте сейчас «не очень весело». Он указал на то, что солдаты ВСУ прекратили все наступательные действия, так как вынуждены обороняться, передает URA.RU.

На земле по всей линии фронта сейчас фаза оперативно-тактического давления российских войск. Они интенсифицировали усилия. Донецкий фронт — особенно, — сказал Арестович.

По его словам, российские войска перешли в фазу оперативно-тактического давления.

Каждый день вооруженные силы Украины стараются компенсировать потери на Артемовском направлении, перебрасывая туда от 360 до 500 человек, ранее заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, ежедневно отмечается прибытие ротно-тактических и батальонно-тактических групп. По его словам, в рядах ВСУ многие новобранцы не обладают достаточно высоким уровнем подготовки. В то же время он отметил, что опытных бойцов украинской стороне не хватает. В частности, речь идет о прошедших подготовку в странах НАТО солдатах, уточнил Марочко.