На Украине вакцинированных будут поощрять деньгами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение восьми миллиардов гривень из государственного бюджета на 2021 год для выплаты украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19. Каждый привившийся получит по одной тысяче гривень ($37), сообщает Telegram-канал РИА Новости. Ранее украинский президент заявил, что за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб.

Покрыть эти расходы украинские власти планируют за счёт поступления от налога на добавленную стоимость из ввезённых на территорию Украины товаров на более, чем 10 млрд гривен.

Ранее Зеленский анонсировал выделение гражданам страны, привитым от COVID-19 двумя дозами вакцины, по тысяче гривен через программу «Дія». Глава государства отметил, что эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров или купить билеты на поездки внутри страны.

Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов предложил предоставлять работающим россиянам дополнительные выходные дни для ревакцинации от коронавируса. Он отметил, что вакцинация от коронавируса и повторная прививка, необходимая через полгода, на сегодняшний день являются единственным способом снизить риск заражения коронавирусом или госпитализации. Тумусов считает, что работодателям выгодно, чтобы сотрудники были здоровы, ведь в случае заболевания работники временно выбывают из строя, что негативно отражается на экономике компании.