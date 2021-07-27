На Украине сменили главнокомандующего

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Президент Украины Владимир Зелeнский уволил с должности главнокомандующего Вооружёнными силами (ВC) Украины Руслана Хoмчака, назначив на этот пост Валерия Зaлужного. Об этом сообщил ТАСС.

С должности уходит главнокомандующий ВC Украины Руслан Хoмчак, это решение президента. <...> На место главнокомандующего назначен Валерий Зaлужный, командующий [войсками] оперативного командования «Север», — цитирует агентство пресс-секретаря президента Сергея Никифoрова.

Он пояснил, что смена главнокомандующего связана с конфликтной ситуацией, которая возникла между руководством Вооружённых сил Украины и Министерством обороны страны. Зeленский хочет, чтобы эти структуры эффективно взаимодействовали.

Ранее Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 4 июня «О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора».

Правительству поручено проанализировать состояние выполнения национальных программ под эгидой комиссии Украина — НАТО и по итогам повысить эффективность их реализации.