На Украине школьника парализовало после укуса клеща

Ученик седьмого класса оказался парализован в городе Черноморск Одесской области Украины после укуса клеща. Об этом в социальной сети Facebook сообщила одна из местных жительниц.

Она написала, что у ребёнка отёк мозга и за его жизнь борются врачи. Сейчас семиклассник находится в реанимации.

Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение будет тяжёлым и длительным, — сообщила женщина подробности, отметив бедственное финансовое положение семьи ребёнка после смерти матери в позапрошлом году.

Ранее сообщалось, что клещи могут переносить разные вирусы и бактерии, которые самому насекомому не причиняют вреда, но, попадая в организм человека, они могут вызвать опасные заболевания . Об этом рассказал главный научный сотрудник лаборатории природных очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов.

По словам эксперта, самым опасным последствием укуса клеща является клещевой вирусный энцефалит. Также, по его словам, в Московской области можно заразиться иксодовым клещевым боррелиозом, не смертельным, но тоже неприятным заболеванием.