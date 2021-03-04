На Украине рассказали, как планируют «победить» Россию

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Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко рассказал, как Киев собирается «победить» Россию. По его словам, страна обретёт такую возможность, если у неё появится сильный союзник.

По его мнению, сейчас между двумя государствами ведётся война. Муженко считает, что её итогом должно стать восстановление территориальных границ Украины 2014 года. Правда, он не уточнил, где и какие именно военные действия ведут оба государства друг против друга.

Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне, — сказал экс-глава Генштаба ВС Украины. Он также умолчал о том, какая страна подразумевается под гипотетическим «союзником», передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что даже спустя десятилетие страна будет иметь возможность вернуть себе территории, «оккупированные» Россией. В частности, глава внешнеполитического ведомства отнёс к таким Крым и Донбасс.

Он подчеркнул, что Украине стоит быть готовой к вероятному «распаду» РФ. Он также отметил, что вызывает волнение тот факт, что могут начаться военные действия, к которым страна не готова.