На Украине противников закона о языке попросили покинуть страну

Украинцы, выступающие против закона о языке, должны покинуть страну. С таким призывом выступил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь в эфире Четвёртого канала.

Омбудсмен отметил, что в законе об украинизации содержится пункт, согласно которому угроза государственному языку приравнивается к угрозе национальной безопасности. По его словам, язык является «своеобразным кодом нации», использование которого служит данью уважения народу Украины.

Всех, кто не согласен с украинизацией, Креминь попросил уехать с Украины.

Кого не устраивает закон о языке и украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это всё перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя спокойными, — прокомментировал омбудсмен.

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой, а подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, все культурные мероприятия в стране должны проводиться только на государственном языке. Для телеканалов установлена квота в 90% для передач на украинском языке.