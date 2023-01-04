На Украине предрекли войну Германии из-за отказа поставлять танки Секретарь СНБО Украины Данилов предрек ФРГ войну из-за отказа поставлять танки Киеву

Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что, если Германия не передаст Украине танки, то рискует получить войну на своей территории, сообщает Telegram-канал «Политика страны». Он рассказал, что немцы будут воевать с россиянами под Берлином и Штутгартом. Он выразил свое недовольство тем, что немецкое руководство проводит социологические исследования на предмет отправки военной техники Киеву.

Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру. Проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно, — сказал Данилов.

По мнению главы СНБО, немецкие власти играю «в игру» подобными решениями.

Ранее глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер заявил, что армия ФРГ ослабевает в результате поставок оружия на Украину из резерва Вооруженных сил Германии. По его словам, на положение немецких ВС негативно влияет каждая поставка вооружений, войска таким образом «каннибализируются».