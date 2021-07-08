Премьер Украины предрёк остановку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убеждён, что газопровод «Северный поток — 2» не будет достроен. Об этом политик заявил в ходе брифинга с премьером Литвы Ингридой Шимоните. Его слова приводит ТАСС.

Слышны утверждения, что проект «Северный поток — 2» будет завершён. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет, — заявил Шмыгаль.

Политик не пояснил свои слова. Вместо этого он начал повторять оценки оппонентов о характере проекта. Украинский премьер назвал его неэкономическим, добавил, что объёмы транзита газа значительно снизятся и Украина пострадает. Шмыгаль также рассказал об увеличении влияния России в Европе. Политик призвал Вильнюс поддержать Киев для противодействия «Северному потоку — 2». Он добавил, что многое зависит от «наших партнёров в ЕС».

СП-2 является коммерческим проектом и реализуется вместе с европейскими партнёрами. Об этом неоднократно говорили в Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков недоумевал, что ряд стран пытается обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Ранее эксперты энергетическому рынку Пьер Ноэль и Чи Конг предрекли Украине разорение из-за завершения строительства газопровода. Эксперты считают, что украинские власти столкнутся с серьёзными проблемами, в частности, Киеву придётся приспособиться к «неизбежному ослаблению его роли в плане транзита газа».