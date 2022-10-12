На Украине погиб еще один американский наемник На Украине погиб воевавший за ВСУ американский наемник Дейн Партридж

Американский наемник Дейн Партридж с позывным Птица, воевавший на стороне Киева, погиб после ранения, пишут «Известия» со ссылкой на Telegram-каналы. Отмечается, что боец прибыл на Украину из штата Айдахо 27 апреля. В ходе боев в Северодонецке получил осколочное ранение в голову.

На Донбассе он воевал в Северодонецке, но неделю назад получил серьезную черепно-мозговую травму от осколков, его ввели в кому, но его мозг умер, — сказано в публикации.

В статье также сказано, что американец был отключен от системы жизнеобеспечения 3 октября.

Российский спецназ в ходе выполнения задач под городом Кременная в Луганской Народной Республике уничтожил украинские войска, сообщило ранее агентство РИА Новости, в распоряжении которого оказалось видео с места. На записи можно увидеть, как ВС РФ с помощью системы ПТРК «Корнет» наносят удар по позициям ВСУ. Несколько украинских солдат были уничтожены, другие получили ранения.

Отмечается, что руководство в Киеве не оставляет попыток прорвать оборону российской армии на линии Сватово — Кременная. Для этого в регион отправлены войска ВСУ небольшими группами.