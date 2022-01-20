На Украине начали распространять инструкцию на случай начала войны

В Киеве Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять инструкцию о том, как себя вести в случае начала войны. В Сети сообщают, что брошюра «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны» на 14 страницах активно рассылается киевским предприятиям. Об этом сообщает «Вести.ua».

Структура и система ВСУ способны обеспечить быстрое приведение армии в полную боевую готовность для достойного отпора агрессору, — сказано на первой странице документа.

Людей призывают заранее оборудовать своё жильё на случай чрезвычайной ситуации и защитить себя и близких. Для этого рекомендуется найти ближайшие укрытия, запастись водой и продуктами, проверить наличие аптечек и купить лекарства на длительными период времени. Украинцам также советуют позаботиться об исправности личного транспортного средства в случае эвакуации.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал не поддаваться панике из-за слухов о войне. По словам нардепа, президент лишь усугубил ситуацию своими заявлениями. Зеленский в своём обращении к украинцам призвал не верить слухам и не паниковать. По его словам, сейчас не время «нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички».