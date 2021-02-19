Мьянма заблокировала «Википедию» на всех языках

https://static.news.ru/photo/04c60b86-732a-11eb-846c-96000091f725_660.jpg Фото: simplifiedpython.net

Интернет-энциклопедия «Википедия» заблокирована в Мьянме, где в начале февраля произошёл военный переворот. Об этом сообщает организация NetBlocks.

В Twitter-аккаунте организации сообщается , что в стране оказались недоступны версии энциклопедии на всех языках. Ранее в Мьянме заблокировали Facebook, Instagram, WhatsApp.

Также известно, что Интернет в стране уже шестую ночь работает с заметными перебоями. 14 февраля он был практически полностью отключён.

Военные Мьянмы в начале февраля захватили власть в стране и объявили чрезвычайное положение. Руководить страной стал командующий вооружёнными силами Мин Аунг Хлайн.

В результате переворота под стражей оказались президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Их обвиняют в фальсификации результатов парламентских выборов, которые прошли в ноябре 2020 года. Тогда по итогам голосования победу одержала правящая партия «Национальная лига за демократию».

После переворота в стране начались массовые протесты.