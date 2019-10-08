https://static.news.ru/photo/51e375f2-e9c9-11e9-98c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мьянма может стать одним из покупателей российских истребителей пятого поколения Су-57. Это позволит Нейпьидо сдерживать Японию и другие страны Юго-Восточной Азии.

В настоящее время в военном авиапарке Мьянмы преобладают российские лёгкие истребители МиГ-29. В процессе модернизации ВВС власти страны планируют приобрести и тяжёлые истребители. Так, в 2018 году в РФ были заказаны шесть Су-30СМ. Закупки этих самолётов предусмотрены и в планах на будущее.

Однако возможностей этих боевых машин может оказаться недостаточно для конкуренции с обновлёнными ВВС соседних стран. В связи с этим власти Мьянмы могут решиться на приобретение Су-57, хотя они обойдутся гораздо дороже, сообщает журнал Military Watch .

По мнению авторов статьи, Нейпьидо может вполне хватить дюжины самолётов, чтобы обеспечить себе преимущество перед соседями.

Ранее News.ru писал, что Турция может купить Су-57 вместо американских F-35, поставки которых США грозят отменить из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400. В парламенте страны подчеркнули, что закупка самолётов будет производиться только в случае необходимости и на выгодных для Турции условиях.