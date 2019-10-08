Мьянма может стать одним из покупателей российских истребителей пятого поколения Су-57. Это позволит Нейпьидо сдерживать Японию и другие страны Юго-Восточной Азии.
В настоящее время в военном авиапарке Мьянмы преобладают российские лёгкие истребители МиГ-29. В процессе модернизации ВВС власти страны планируют приобрести и тяжёлые истребители. Так, в 2018 году в РФ были заказаны шесть Су-30СМ. Закупки этих самолётов предусмотрены и в планах на будущее.
Однако возможностей этих боевых машин может оказаться недостаточно для конкуренции с обновлёнными ВВС соседних стран. В связи с этим власти Мьянмы могут решиться на приобретение Су-57, хотя они обойдутся гораздо дороже, сообщает журнал
По мнению авторов статьи, Нейпьидо может вполне хватить дюжины самолётов, чтобы обеспечить себе преимущество перед соседями.
Ранее News.ru писал, что Турция может купить Су-57 вместо американских F-35, поставки которых США грозят отменить из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400. В парламенте страны подчеркнули, что закупка самолётов будет производиться только в случае необходимости и на выгодных для Турции условиях.
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