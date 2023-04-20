«Мы закончили»: Евросоюз перестанет вводить новые санкции против России FT: Евросоюз перестанет вводить новые санкции против России

Фото: shutterstock

Лидеры стран Евросоюза полагают, что новые санкции против России вводиться не будут, сообщает Financial Times со ссылкой на европейского чиновника. Он подчеркнул, что те сферы экономики России, которые не попали под ограничения ЕС, являются критически важными для многих стран, а потому на санкции в отношении них может быть наложено вето.

Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер, — сказал собеседник Financial Times.

По данным издания, создатели нового пакета европейских санкций против России планируют лишь расширить список фигурантов, попадающих под ограничения, а также «закрыть лазейки» для обхода действующих рестрикций.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Министерство экономики ФРГ сообщило, что Германия потребовала введения санкций Евросоюза против гражданской ядерной энергетики России. Глава ведомства и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек добавил, что предоставление ядерному сектору льготного режима не может быть оправданно. Он подчеркнул, что ядерные технологии — чрезвычайно чувствительная область, поэтому «обычного бизнеса» быть не может. В министерстве уточнили, что включение ядерного сектора в следующий пакет санкций потребует времени, так как подобные меры быть реализованы «в переходные периоды».