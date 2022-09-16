«Мы воруем за отчизну»: замглавы НМ ДНР оговорился на ТВ Замглавы НМ ДНР Басурин оговорился в эфире «России 1», сказав «воруем» вместо «воюем»

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Эдуард Басурин (слева)

Заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин оговорился в прямом эфире телеканала «Россия 1», сказав «воруем за отчизну...», на что внимание обратил RTVI. Однако спикер сразу же поправился, извинившись и уточнив, что хотел сказать «воюем».

Президент Российской Федерации говорил о наших воинах, как они воюют. И вот он сказал фразу, что они воюют за свою родину. Я чуть с ним не согласен, может, я не прав, не имею права, но мы воруем за отчизну... воюем, прошу прощения. А у отчизны, как известно, нет границ, — сказал Басурин.

Ранее мэр Краснодара Андрей Алексеенко в ходе процедуры своего назначения на заседании городской думы оговорился, сообщив, что горожане ждут от властей разговоров, а не конкретных дел. О том, что это была именно оговорка, свидетельствует часть следующей фразы, посвящённой тому, что люди ждут от властей новых дорог и других положительных результатов.