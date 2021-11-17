«От нас ждут разговоров»: новый мэр Краснодара оговорился во время речи

Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко в ходе процедуры своего назначения на заседании городской думы оговорился, сообщив, что горожане ждут от властей разговоров, а не конкретных дел. О том, что это была именно оговорка, свидетельствует часть следующей фразы, посвящённой тому, что люди ждут от властей новых дорог и других положительных результатов. Слова мэра приводит РБК.

Не ждите от меня громких и красивых слов, лозунгов, заявлений. Жители города от этого устали, да и мы все. Нужно в первую очередь честно и реально оценивать проблемы, которые сегодня в городе существуют, и профессионально и ответственно их решать, — заявил Алексеенко в обращении к парламентариям.

Он отметил, что нагрузка на социальную и транспортную инфраструктуру города возросла в несколько раз вместе с увеличением численности населения. Сейчас, по предварительным данным Всероссийской переписи населения, в Краснодаре проживает около 1,7 млн человек.

Перегруженность инфраструктуры, по словам мэра, приводит к тому, что многим родителям приходится вести детей в школу в другой район, дорога занимает один-два часа и превращается в пытку. При этом, говоря о создании дорог, Алексеенко заявил, что «от нас ждут разговоров, а не конкретных дел».

Ранее, занимая должность первого вице-губернатора региона, Алексеенко предложил взимать плату с туристов за пребывание в обсерваторах, чтобы стимулировать их возвращение в родной регион. Поводом для этого стала информация о том, что туристы приезжают на курорты, бесплатно живут в обсерваторах две недели, а потом отправляются дальше путешествовать по краю.