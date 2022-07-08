«Мы не отказались»: Зеленский вновь заговорил о вступлении в НАТО Зеленский заявил, что Украина не отказалась от стремления вступить в НАТО

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО является «лучшей гарантией безопасности» для Украины. По словам украинского лидера, страна не отказывается от этого пути. Он рассказал телеканалу CNN, что он готов рассмотреть любую структуру, которая могла бы гарантировать безопасность Киеву, но Североатлантический альянс, по его мнению, является наилучшим вариантом.

Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание конфликта и безопасность. Мы не отказались от этого пути, — поделился Зеленский.

Он также отказался уступать часть украинских земель для установления мира в регионе.

Бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что Украина рискует прекратить существование как страна, если мировые игроки продолжат накачивать её оружием. Он раскритиковал действия западных стран по оказанию Украине военной помощи. По его словам, Вашингтон не собирается отказываться от поставок вооружения Киеву.

Он добавил, что Запад не может позволить сражаться до последнего украинца. Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц в свою очередь заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить «играть в политику и театр».