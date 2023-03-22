«Мы должны убивать этих собак-свиней»: страшная история лагеря смерти Дахау В открытом 90 лет назад концлагере для политзаключенных неподалеку от Мюнхена впервые создали иерархию, когда сами же узники становились палачами

Фото: Scherl/Global Look Press

Забор из колючей проволоки, по которой течет электрический ток, на воротах лозунг Arbeit macht frei («Труд освобождает»), огромный ров и стена с семью сторожевыми башнями, за ними — кирпичные стены газовой камеры и крематория. 22 марта 1933 года в баварском городке Дахау, куда сейчас можно за полчаса на электричке добраться с центральной площади Мюнхена, открыли один их первых концлагерей Третьего рейха. Он стал прототипом для остальных нацистских лагерей смерти. За 12 лет существования в его стенах погибли десятки тысяч человек. Как и Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в оккупированной Польше, Дахау стал синонимом зверства, на которое способны люди. История лагеря, действовавшего с 1933 по 1945 год, — в материале NEWS.ru

Как появился один из первых лагерей смерти

22 марта 1933 года национал-социалистические газеты Германии вышли с заголовками об открытии первого концентрационного лагеря в баварском городе Дахау, рассчитанном на пять тысяч человек. «Все коммунисты, социал-демократические функционеры, угрожающие государственной безопасности, должны быть сосредоточены здесь, поскольку невозможно держать их в государственных тюрьмах, не перегружая эти тюрьмы», — говорилось в заявлении для СМИ.

Фото: Scherl/Global Look Press Генрих Гиммлер лично открывал концлагерь в 1933 году в качестве начальника полиции Мюнхена

После захвата Баварии национал-социалистами Генрих Гиммлер, занимавший тогда пост начальника полиции Мюнхена, в начале марта 1933 года обратил внимание на заброшенный завод по производству пороха и боеприпасов в городке Дахау. Он договорился с его руководством, а будущий комендант Дахау Теодор Айке спроектировал концлагерь. Уже 22 марта туда прибыли около 200 политзаключенных из крепости Ландсберг, где во время своего заключения Гитлер написал «Майн кампф» (книга «Моя борьба» признана экстремистской и запрещена в РФ), и из тюрьмы Штадельхайм в Мюнхене.

На открытии Дахау Гиммлер объявил, что «это первый концлагерь для политзаключенных, который будет использоваться для восстановления спокойствия в Германии».

Уже без журналистов 11 мая бригадефюрер СС Иоганн-Эразмус Фрейхер фон Мальсен-Поникау пояснил нацистам истинную цель создания концлагеря. «Вы все знаете, к чему призвал нас фюрер. Мы считаем их не такими людьми, как мы, а людьми второго сорта. Если бы эти свиньи пришли к власти, они бы отрубили нам всем головы, поэтому мы не можем быть сентиментальными. Чем больше этих собак-свиней мы убьем, тем меньше нам нужно будет их кормить», — заявил эсэсовец.

Для кого создавался Дахау

Изначально лагерь создавался для немецких и австрийских политических заключенных. Постепенно туда стали сажать евреев. После Хрустальной ночи в концлагерь были депортированы свыше 10 тысяч еврейских граждан. Во время Второй мировой войны в лагерь пригоняли людей со всех стран Европы: французов, поляков, выходцев с Балкан, русских.

Политзаключенные, арестованные гестапо, носили красные треугольники, осужденные за уголовные преступления — зеленые, гомосексуалисты — розовые, цыгане — черный треугольник, евреи — нашивку из двух желтых треугольников, образующих Звезду Давида. Помимо этого, внутри бирки указывали букву, обозначающую страну происхождения. Например, Р — для заключенных из Польши (Poland).

Фото: Scherl/Global Look Press Узники Дахау оказывались в нечеловеческих условиях

Впоследствии другие концлагеря будут копировать с Дахау. В частности, Айке придумал систему жесткой иерархии, при которой надзирателем заключенных становился один из узников. Пленник, желая облегчить собственную участь, перенимал часть полномочий палачей, проявляя еще большую жестокость по отношению к остальным.

Кому удалось сбежать из лагеря смерти

В германских СМИ постоянно появлялись статьи о «перемещении врагов рейха в концлагерь». Жители Дахау и Мюнхена знали, что у них под боком находится страшное место. Однако в публикациях журналисты представляли Дахау как «трудовой лагерь», в котором через строгое переобучение пытаются перевоспитать заключенных. О смертельных случаях не сообщалось, поэтому о том, что там происходило на самом деле, большинство не догадывалось.

В первые годы из Дахау освобождали заключенных, однако о том, что они пережили в стенах концлагеря, рассказывать было строго запрещено. Впервые об ужасах, происходивших в лагере смерти, весь мир узнал от депутата рейхстага от Коммунистической партии Ганса Баймлера, которому удалось сбежать из Дахау через четыре недели после заключения и написать книгу «В лагере смерти Дахау». Воспользовавшись пересменкой охранников, он смог проползти под электрическим забором и остаться незамеченным.

Нацистам поймать его не удалось — друзья помогли Баймлеру бежать в Чехословакию, а потом в СССР. О других успешных случаях побега не сообщалось. Все попытки заканчивались трагедией.

Как издевались над узниками

Как вспоминал Баймлер, попадая в Дахау, люди становились абсолютно бесправными: все их личные вещи отнимали, самих узников раздевали догола, брили наголо и одевали в полосатую униформу.

Фото: Bundesarchiv/Bild 183-82593-0001 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE /Wikimedia Commons Коммунист Ганс Баймлер был одним из немногих, кому удалось сбежать из Дахау. Позже он написал книгу о концлагере

Они становились бесплатной рабочей силой на нацистских промышленных предприятиях. Их также заставляли осушать болота, строить дороги, работать в каменоломнях и на оружейных заводах. Их труд эксплуатировали и частные компании, расплачиваясь напрямую с эсэсовцами. Сами узники, работая до изнеможения, не получали ничего. Еды им выделяли катастрофически мало, поэтому многие погибали от истощения.

При этом над заключенными издевались физически и психологически, они жили в постоянном страхе перед террором и жестоким обращением.

Над заключенными проводились медицинские опыты по изучению воздействия на организм газов, давления, холода, токсических веществ. Их помещали в декомпрессионную камеру, заражали различными болезными, чтобы потом опробовать на узниках разные лекарства и прививки. Зачастую без анестезии проводились хирургические эксперименты.

Систему наказаний, отработанную в Дахау, позже перенимали все другие нацистские концлагеря. Здесь проходили подготовку руководители и охранники остальных лагерей смерти. На тренировочном полигоне, где обучали солдат СС, в качестве живых мишеней использовались узники концлагеря.

С августа 1944 года в Дахау стали привозить женщин. Многих из них заставляли оказывать сексуальные услуги эсэсовцам. На момент освобождения Дахау в нем жили свыше восьми тысяч женщин.

Фото: imago-images.de/Global Look Press С 1944 года в Дахау стали привозить женщин

При этом, как отмечает газета Sonntagsblatt, «даже после окончания войны их страдания не были признаны преследованием со стороны нацистов».

Почему накануне освобождения Дахау у пленников были самые тяжелые дни

Дахау освободили американские солдаты 29 апреля 1945 года. Однако для многих узников спасение пришло слишком поздно. По воспоминаниям заключенных, последние месяцы перед освобождением лагеря смерти были для них самыми тяжелыми. По мере того как СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции освобождали одну территорию за другой, тысячи узников из других концлагерей продолжали свозить в Дахау. В бараках, рассчитанных на 200 человек, к 1945 году находилось по 1,6 тысячи заключенных.

Помимо голода, издевательств и суровых условий, из-за переполненности концлагеря и антисанитарных условий, в которых были вынуждены выживать узники, свирепствовала эпидемия тифа, унося ежедневно по 100–200 жизней. С конца 1944-го до конца апреля 1945 года погибли свыше 15 тысяч человек.

Чтобы антигитлеровская коалиция спасла как можно меньше узников, нацистское руководство решило 26 апреля переправить более 10 тысяч заключенных в австрийский Тироль. Из них семь тысяч человек шли пешком. В то время стояла не по сезону холодная погода, к тому же выпало до 10 сантиметров снега. В результате многие изможденные и легко одетые узники погибли.

Фото: dpa/Global Look Press Дахау во время освобождения американскими военными в 1945 году

27 апреля руководство лагеря смерти приказало убить четыре тысячи заключенных. Двери и окна их хижин забили гвоздями, здания облили бензином и подожгли. Одновременно с этим эсесовцы начали уничтожать доказательства преступлений, совершенных ими в концлагерях, понимая, что Германия терпит поражение во Второй мировой войне.

Что поразило американских солдат в концлагере

В момент освобождения в концлагере находились около 30 тысяч человек. Как потом писали историки, американские солдаты, увидев, что происходило за стенами концлагеря, пришли в ужас.

«Некоторые узники весили чуть больше 40 килограммов», — описывали впечатления военные репортеры.

Военнослужащие США привозили в Дахау местных жителей, чтобы они помогли похоронить погибших, а также своими глазами увидели, какие зверства совершали нацисты в стенах концлагеря.

В результате несколько сотен солдат вермахта и СС были взяты взяты в плен и в тот же день расстреляны, 40 эсэсовцев из охраны лагеря были арестованы, 36 из них вынесли смертный приговор.

Многие узники были настолько напуганы, что еще около месяца боялись покинуть территорию лагеря. Только убедившись, что нацисты им больше не угрожают, бывшие заключенные отправились домой.

Что стало с лагерем потом

С лета 1945-го по 1948 год американцы использовали Дахау в качестве тюрьмы для задержанных и осужденных членов СС. Впоследствии бывший концлагерь стал лагерем для этнических немцев, которых изгнали из Восточной Европы, а потом и военной базой США, которые держали войска в стране. В 1960-е Дахау закрыли.

По просьбе бывших узников здесь были установлены различные мемориалы, а потом заработал музей, главная цель которого — рассказать о преступлениях нацистов и не допустить повторения таких зверств в будущем.

«В Дахау эсэсовцы научились наиболее эффективно использовать террор и истреблять людей», — признают современные исследователи.

Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Press «Люди за колючей проволокой» — так называется скульптура Нандора Глида, созданная в 1967 году. Она стоит посреди бывшего лагеря смерти в назидание потомкам

Как подсчитали историки, за 12 лет существования лагеря через него прошли свыше 200 тысяч узников из 24 стран мира. Всего погибли свыше 41,5 тысячи человек. Сохранились документы, подтверждающие смерть 32 тысяч человек. Однако эсесовцы уничтожили множество файлов, к тому же не все казни фиксировались, в частности, это касалось убийств советских военнопленных.

Как Ангел Дахау заботился о советских пленных

Советские солдаты были в самом низу лагерной иерархии. Однако некоторые другие узники, несмотря на царившую повсюду жестокость, заботились о них.

Среди них — один из заключенных концлагеря моравийский католический монах Энгельмар Унцайтиг, получивший от сокамерников прозвище Ангел Дахау. Он делился с советскими военнопленными своим скудным пайком, спасая их от голодной смерти.

А когда за несколько месяцев до окончания войны в бараках, где жили русские солдаты, вспыхнула эпидемия брюшного тифа, вместе с 19 другими священниками Унцайтиг вызвался ухаживать за больными.

Через несколько недель он сам скончался от болезни. В 2016 году его причислили к лику блаженных.