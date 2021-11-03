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МВД Ирака назвало покушение на премьер-министра терактом

10:31, 07 ноября 2021
МВД Ирака назвало покушение на премьер-министра терактом Фото: pixabay.com
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Министерство внутренних дел Ирака заявило, что покушение на премьер-министра страны было терактом, совершённым с помощью трёх беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА удалось сбить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иракские СМИ.

Начинённый взрывчаткой беспилотник попал в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи. Он не пострадал. Иракские органы безопасности предприняли необходимые меры, чтобы попытка покушения оказалась неудачной.

Сообщалось, что в результате нападения были ранены 10 охранников политика. Сам он оказался невредим, о чём вскоре сообщил в соцсетях. Аль-Каземи призвал народ Ирака соблюдать спокойствие и проявлять сдержанность ради благополучия страны.

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