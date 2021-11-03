МВД Ирака назвало покушение на премьер-министра терактом

Министерство внутренних дел Ирака заявило, что покушение на премьер-министра страны было терактом, совершённым с помощью трёх беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА удалось сбить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иракские СМИ.
Начинённый взрывчаткой беспилотник попал в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи. Он
Сообщалось, что в результате нападения были ранены 10 охранников политика. Сам он оказался невредим, о чём вскоре сообщил в соцсетях. Аль-Каземи призвал народ Ирака соблюдать спокойствие и проявлять сдержанность ради благополучия страны.