МВД Ирака назвало покушение на премьер-министра терактом

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Власти американского Бостона приняли решение разогнать так называемую метадоновую милю. Это палаточный городок, где живут бездомные и наркоманы. Власти заявили, что это место стало центром распространения инфекционных заболеваний, сексуальных нападений и торговли людьми. Об этом сообщает CNBC.

По данным местной полиции, с начала 2021 года оттуда поступило 1100 звонков о передозировке, 172 — о ножевых ранениях, 12 — об изнасиловании. В последние месяцы лагерь разросся, так как...