Москва проигнорирует приглашение Киева на участие в платформе по Крыму

https://static.news.ru/photo/5665225a-0085-11eb-aac2-fa163e074e61_660.jpg Замок "Ласточкино гнездо" в Крыму Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Россия оставит без рассмотрения приглашение украинской стороны по участию в «международной платформе по деоккупации Крыма». О таком приглашении ранее рассказала первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

Сенатор от крымского региона считает, что «оккупация Крыма как раз закончилась в 2014 году, когда крымчане вернулись на свою историческую родину». До этого полуостров ошибочно, незаконно и противоправно находился в составе Украины, подчеркнул Цеков в интервью РИА Новости.

Ни о какой платформе, тем более по «деокупации» Крыма, как говорят киевские власти, не может быть и речи. Россия ни с кем не будет обсуждать статус своих территорий, — отметил политик.

По его мнению, после начала работы платформы её участники «вольно или невольно придут к выводу», что Крым никогда не был землёй Украины, достался ей по ошибке, а историческая справедливость свершалась в 2014 году. Сенатор отказал платформе в перспективах, поскольку считает, что она соберет только «русоненавистников и русофобов».

Допускаю, что к платформе примкнут поляки, страны Прибалтики, возможно, англичане и американцы. Здравомыслящие политики же прекрасно понимают, что перспектив у платформы никаких нет, — уверен Цеков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о создании международной платформы по «деоккупации» Крыма прокомментировал депутат парламента республики Юрий Гемпель. Он порекомендовал Киеву оставить бессмысленную затею. Гемпель подчеркнул, что республика «динамично развивается» несмотря на санкции, а права человека после вхождения полуострова в состав РФ «как никогда надёжно защищены».