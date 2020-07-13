В Крыму ответили на идею МИД Украины о платформе по «деоккупации»

https://static.news.ru/photo/7a469a0c-c5aa-11ea-813e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о создании международной платформы по «деоккупации» Крыма прокомментировал глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он порекомендовал Киеву оставить бессмысленную затею возвращения полуострова в состав Украины.

Ни одна платформа не сможет изменить решение крымчан 2014 года — вернуться и жить на своей исторической родине, в России. Никаких переговоров на этот счёт быть не может. Решение крымчанами принято окончательно и бесповоротно, — цитирует парламентария РИА Новости.

Гемпель призвал Киев оставить Крым в покое. Он подчеркнул, что республика «динамично развивается» несмотря на санкции, а права человека после вхождения полуострова в состав РФ «как никогда надёжно защищены».

Как ранее писал NEWS.ru, экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «национальная идея» об «освобождении» Крыма перестаёт быть актуальной. По его словам, доказательством этого является тот факт, что украинские политики начали обсуждение вопроса о поставках воды на полуостров.

Крым вошёл в состав России по итогам проведённого на полуострове референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались около 97% избирателей. Украина итоги референдума не признаёт и продолжат считать Крым своей территорией, «временно оккупированной» Россией. В Москве неоднократно подчёркивали, что крымчане сделали свой выбор демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».