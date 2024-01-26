Виновата не только Украина: кто помог ВСУ сбить российский Ил-76

Фото: СК РФ

В свою очередь зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин попыталась возложить на Москву ответственность за гибель украинских пленных

Россия на площадке Совбеза ООН пообещала наказать виновных в крушении транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Причем причастными к трагедии считают не только Украину, но и ее западных партнеров. Какие инструменты намерена использовать Москва для привлечения виновников к ответственности, каким может быть наказание и где пройдет трибунал — в материале NEWS.ru.

О чем Москва заявила на заседании в ООН

В ночь на 26 января в Совбезе ООН прошло заседание, инициированное Россией по делу о крушении самолета Ил-76, который перевозил украинских пленных для обмена. Днем ранее экстренное заседание по запросу Москвы не состоялось. В Совете Безопасности ООН сейчас председательствует Франция, которая сочла повод не самым срочным, сдвинув обсуждение катастрофы в Белгородской области на целые сутки. По мнению российских дипломатов, западные партнеры Киева попросту тянули время, чтобы там успели подготовить свою версию катастрофы.

Выступая на заседании Совбеза, заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский отметил: все данные о крушении Ил-76 указывают на то, что речь идет о преднамеренном преступлении украинских властей.

«Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена», — заявил дипломат.

Он отметил, что США или ФРГ станут соучастниками этого преступления, если подтвердится информация об ударе по Ил-76 ракетами из американских ЗРК Patriot или немецких IRIS-T. Россия сделает все, чтобы все виновные в крушении Ил-76 понесли ответственность, подчеркнул Полянский.

При этом он заявил, что ни о каком международном расследовании речи не идет. Ранее о его необходимости заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Насколько я знаю, мы расследование сами осуществляем. Ничего более мне неизвестно», — отметил Полянский.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Политологи призывают не надеяться на скорое правосудие

Чем ответил Киев на обвинения Москвы в ООН

В свою очередь зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин попыталась возложить на Москву ответственность за гибель украинских пленных, летевших на Ил-76. Она также заявила, что военно-транспортные самолеты являются «легитимной военной целью». По ее словам, российская сторона должна была обеспечить безопасность украинских военнопленных. «Украину не проинформировали о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных», — заявила она, несмотря на то, что Россия ранее сообщала об обратном.

Ситуацию с крушением Гайовишин объяснила интенсивностью обстрелов Россией Харьковской области. «Учитывая это, ВСУ продолжат принимать меры по уничтожению средств доставки и контролировать воздушное пространство, чтобы нейтрализовать террористическую угрозу, особенно на Белгородско-Харьковском направлении», — заявила зампостпреда Украины.

Как указала Гайовишин, все обстоятельства крушения самолета расследуются украинскими властями. При этом, по ее словам, Киев настаивает на проведении международного расследования для установления всех обстоятельств инцидента.

Как отреагировали западные партнеры Киева

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что поспешность России созвать заседание Совбеза укладывается в уже «привычный шаблон прямо из российского учебника, который всем знаком». «Россия не раз пыталась перенести ответственность за трагедии этой бессмысленной войны на других, словно это она жертва», — заявил Вуд.

Французский постпред Николя де Ривьер призвал не политизировать ситуацию вокруг трагедии. «Необходимо, чтобы у государств — членов Совета Безопасности ООН, у которых нет всей полноты информации, было время ознакомиться с ситуацией», — сказал де Ривьер.

Правда, за сутки никакой новой информации о крушении российского самолета на Западе предоставить не смогли. Первой реакцией западных журналистов стало полное отрицание вины Киева, который то ли ничего «не сбивал», то ли не знал о том, что на борту были украинские военнопленные, то ли их вообще там не было, а все это — «коварная западня российских спецслужб».

«Все, что мы знаем на данный момент, — это информация от украинской стороны. Похоже, там царит полная неразбериха», — заявил аналитик CNN по глобальным вопросам Кимберли Дозье.

Фото: СК РФ Россия на площадке Совбеза ООН пообещала наказать виновных в крушении транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными

Как Россия может привлечь виновных к ответственности

Виновные в катастрофе российского самолета Ил-76 вряд ли будут наказаны, рассказал NEWS.ru юрист-международник Александр Домрин. По его словам, чтобы преступники понесли ответственность, необходимо, чтобы они оказались на территории России.

«Никаким образом виновные, даже когда их определят, не будут найдены и наказаны, ведь для этого нужно, чтобы они оказались на территории Российской Федерации, что маловероятно. Кроме того, Полянский говорил не только про украинцев, которые сбили самолет, но и о западном вооружении, которое поставляют Украине для убийства русских», — отметил Домрин.

В свою очередь президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин заявил NEWS.ru, что Москва будет действовать в рамках международного права, но вместе с тем призвал не рассчитывать на скорое правосудие.

«Нет оснований допускать, что Россия пойдет на похищение подозреваемых или виновных в крушении самолета с Украины. Создавать специальное подразделение, засылать его на территорию врага для проведения такой операции — дорогое удовольствие», — отметил Капустин.

Он отметил, что в соответствии с Женевской конвенцией преступники понесут ответственность по законам России. По его словам, такое преступление не имеет срока давности, а виновников можно будет объявлять в международный розыск.

«Они не вечно будут „на вершине“, станут обычными гражданами. В случае, если они покинут Украину, можно будет требовать их выдачи в Россию. По мере развития ситуации страны, которые захотят развивать отношения с РФ, начнут выдавать этих преступников, если они окажутся на их территории», — пояснил Капустин.

Будет ли трибунал над виновниками

Анатолий Капустин указал, что Россия для суда над преступниками может создать международный трибунал, однако допустил и другие сценарии.

«Это может быть обычный военный суд в системе российского правосудия. Но идея создать трибунал по всем преступлениям, совершенным Украиной во время СВО, — национальный или международный — витает в воздухе. Международный трибунал имеет следующий смысл: он получает отклик от разных государств. Военные будут понимать, что с ними может случиться что-то подобное. Тем не менее Россия может создать и национальный трибунал — тут есть варианты», — отметил юрист.

Может ли МУС выдать ордер на арест Зеленского

Александр Домрин выразил сомнение в том, что Международный уголовный суд (МУС) выдаст ордер на арест президента Украины Владимира Зеленского после крушения Ил-76.

«Крайне сомнительно, что МУС выдаст ордер на арест Зеленского. Кроме того, сама Украина подписала, но не ратифицировала Римский статут (документ, на основании которого учрежден МУС. — NEWS.ru). Происходит политизация судебных процессов, например в США, где бывшему президенту Дональду Трампу могут впаять до 700 лет тюремного заключения. Эта политизация касается и международных процессов, поэтому Международный уголовный суд вряд ли примет такое решение против Украины», — заключил Домрин.

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