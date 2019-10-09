Тигр Дизель, выросший в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка, готовится к переезду. Дикую кошку отправят в город Омаха в американском штате Небраска.
Специалисты Центра планируют подобрать пантере пару. Потомство хищников станет новой генетической линией вида в Северной Америке.
Сейчас Дизель живёт на «Острове зверей», передаёт «
Ранее News.ru писал, что в Приморский сафари-парк поступил редкий зверь — лигр. До этого самец по кличке Благ содержался в стеснённых условиях в мини-зоопарке при кафе, расположенном на трассе Владивосток — Находка.
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