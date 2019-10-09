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Главу мексиканского города Лас Маргаритас, расположенного в штате Чьяпас, местные жители протащили по улицам, привязав к автомобилю.

Граждане таким образом наказали градоначальника Хорхе Эрнандеса. Политик перед выборами обещал отремонтировать дорогу, однако так и не сделал этого, пишет «Ридус». По предварительным данным, в «охоте» на чиновника приняли участие...